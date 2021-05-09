8 мая впервые в Шахтинской епархии в Свято-Покровском храме прошла божественная литургия с сурдопереводом при участии правящего архиерея.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 мая – «ПИК». На территории Свято-Покровского храма его Преосвященство встречали глава администрации Владимир Шевченко и председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель Свято-Покровского храма иерей Владислав Касьянов.

Богослужение на этот раз было необычным – перевод литургии на жестовый язык осуществлял помощник председателя епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению по работе с глухими и слабослышащими, клирик Свято-Покровского храма иерей Владимир Щербаков. Во время богослужения архиерею сослужили клирик храма преподобного Сергия Радонежского (Ст. Станица) иерей Виктор Литвинов, клирики Свято-Покровского храма иерей Александр Шляхетский, иерей Вадим Ефимов, диакон Трофим Осяк. После службы владыка причастил и благословил прихожан. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг храма.