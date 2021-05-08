8 мая на набережной состоялась церемония открытия памятного знака.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 мая – «ПИК». В торжестве приняли участие главы города, областные гости, а также юнармейцы, казаки и служащие 11-й гвардейской инженерной бригады. Погибших в боях за освобождение Каменска от немецко-фашистских захватчиков почтили минутой молчания. Почетные гости разрезали символическую красную ленту, после чего участники мероприятия возложили к памятному знаку красные гвоздики.