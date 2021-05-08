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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

общество

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

Виктория Костовская
Опубликовано

8 мая на набережной состоялась церемония открытия памятного знака. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 мая – «ПИК». В торжестве приняли участие главы города, областные гости, а также юнармейцы, казаки и служащие 11-й гвардейской инженерной бригады. Погибших в боях за освобождение Каменска от немецко-фашистских захватчиков почтили минутой молчания. Почетные гости разрезали символическую красную ленту, после чего участники мероприятия возложили к памятному знаку красные гвоздики.

  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
  • В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести
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