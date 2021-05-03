Святыня прибыла в город 2 мая из Ростова и уже обрела свое место в Свято-Покровском храме.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 мая – «ПИК». Главный пасхальный символ привез в Каменск благочинный приходов Каменского, Каменск-Шахтинского и Сулинского округов иерей Владислав Касьянов. 3 мая любой желающий может получить частицу благодатного огня в Свято-Покровском храме. Напомним, 1 мая святыню привезла из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного. Затем благодатный огонь был доставлен спецчартером в Ростов, где его встречали представители донского духовенства.