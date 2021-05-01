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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В храмах Каменска началось освящение куличей

В храмах Каменска началось освящение куличей

религия

В храмах Каменска началось освящение куличей

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Опубликовано

1 мая православные верующие отмечают Великую субботу – последний день накануне Пасхи. В городских храмах прошли предпасхальные службы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 мая – «ПИК». В этом году ограничений на посещение храмов и кладбищ не введено. Единственное, что необходимо соблюдать, так это масочный режим и социальную дистанцию. На службы и освящение куличей каменчане приходят семьями. У всех радостные лица и хорошее настроение. Несмотря на то, что снедь освящают в субботу, верующие должны соблюдать пост – вкушать пищу можно будет только после воскресной Божественной литургии. Сегодня на территории Свято-Покровского храма многолюдно – после жесткого локдауна верующие приходят помолиться, поставить свечи и освятить пасхальные куличи и яйца.
Уже вечером в 23.00 здесь пройдет общая исповедь, а в 24.00 – праздничное пасхальное богослужение.

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