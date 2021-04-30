Каменский хореографический коллектив «Триумф classik» дебютировал на VII международном фестивале-конкурсе национальных культур и современного творчества «Арт-галактика».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля – «ПИК». На этот раз мероприятие, на которое съехались юные дарования со всей Ростовской области, проходило в Новочеркасске с 24 по 25 апреля. Каменск на конкурсе представляли 17 юных балерин из коллектива «Триумф classik». Первая проба сцены увенчалась успехом. За номер «Леди-совершенство» в номинации «детский танец» каменчанки (возрастная категория 5-9 лет) получили золото. Постановка «Букет нежности» в номинации «классический танец, балет» в возрастной категории 10-13 лет принесла коллективу серебро. Руководитель «Триумфа» Светлана Акимцева награждена благодарственным письмом.

Напомним, коллектив «Триумф classik» был создан в Каменске в 2020 году. Обучение ведется в направлении классический танец или балет.