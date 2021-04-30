Жители нескольких улиц частного сектора в районе зоны отдыха «Топольки» жалуются на грязную воду из кранов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля — «ПИК». По словам каменчан мутная вода течет из кранов не первый день. Причем степень ее загрязнения такая, что после стирки в стиральной машине вещи становятся еще грязнее, чем были, — покрываются грязно-желтым налетом.

Сезонный характер помутнения воды — из-за скорого подъема уровня воды в реке Северский Донец — опроверг начальник Каменского управления ГО и ЧС Юрий Плотников: «В таком случае на грязную воду начали бы жаловаться в разных районах города».

Предположительно, ухудшение качества воды в этом районе стало следствием устранения порывов на коммунальных сетях.

«ПИК» следит за ситуацией.