С 1 по 10 мая в связи с установкой дополнительных выходных дней автобусы «Каменского ПАТП» будут ходить по сокращенному расписанию.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля — «ПИК». Посмотреть его можно в рубрике «Расписание». Неизменным останется только график движения автобусов по маршрутам №№ 12, 13, 14 и 17.

Также будет сокращено число рейсов на автобусах «Глубокинского ПАТП».

График движения автобусов по Каменскому району с 1 по 10 мая

Маршрут № 101 Каменск–Белгородцев

4-7 мая

Каменск (хлебозавод): 16.40.

Белгородцев: 6.00, 17.30.

Маршрут № 102 Каменск–Данилов

1-3, 7-10 мая

Каменск (хлебозавод): 14.00.

Данилов: 6.00.

Маршрут № 105/1 Каменск–Богданов

ежедневно

Каменск (хлебозавод): 6.20, 7.45, 10.00, 13.15, 16.45, 18.20.

Богданов: 7.02, 8.30, 10.44, 14.00, 17.31, 19.02.

Маршрут № 109 Каменск–Малая Каменка

ежедневно

Каменск (хлебозавод): 7.00, 8.25, 11.25, 14.00.

Малая Каменка: 7.30, 9.03, 12.00, 14.40.

Маршрут № 111 Каменск–Калитвенская–Муравлев

1, 3, 5, 6, 8, 10 мая

Каменска (хлебозавод): 6.30, 13.10.

Калитвенская: 7.00, 13.40.

4, 7 мая

Каменска (хлебозавод): 5.10, 13.10.

Калитвенская: 7.00,15.10.

Муравлев: 6.30, 14.30.

Маршрут №112/1 Каменск –Илюхин

2, 7, 9 мая

Каменск (хлебозавод): 13.00.

Илюхин: 6.30.

Плешаков: 6.15.

Маршрут № 114 Каменск – Нижнеясиновский

6 мая

Каменск (хлебозавод): 13.45.

Нижнеясиновский: 6.00.

Маршрут № 116 Каменск–Михайловка

ежедневно

Каменск (комбинат): 12.40.

Каменск (хлебозавод): 12.30.

Михайловка: 6.00, 14.40.

Филиппенков: 6.25, 15.05.

Старая Станица: 5.32 (чт), 14.20 (чт)

Через парк Маяковского.

Маршрут № 118 Каменск–Диченский

ежедневно

Каменск (хлебозавод): 7.40, 11.40, 14.00, 17.34.

Диченский: 6.52, 8.20, 12.22, 14.42, 18.16.

Маршрут № 123 Каменск–Глубокий

ежедневно

Каменск (ж/д вокзал): 6.15, 7.35, 9.20, 12.05, 14.40, 15.50, 18.45.

Глубокий: 5.00, 6.15, 7.40, 9.10, 11.40, 14.00, 17.45.

При движении из г. Каменска по ул. Ворошилова до остановки Микрорайон.

Маршрут № 209 Глубокий – Верхние Грачики

5 мая

Уляшкин: 6.30.

Верхние Грачики: 6.50.

Глубокий: 13.00.

По другим маршрутам обращаться по телефонам:

Справки по телефону: 8-909-414-77-79.