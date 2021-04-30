В Каменске и в районе сокращают число автобусов
С 1 по 10 мая в связи с установкой дополнительных выходных дней автобусы «Каменского ПАТП» будут ходить по сокращенному расписанию.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля — «ПИК». Посмотреть его можно в рубрике «Расписание». Неизменным останется только график движения автобусов по маршрутам №№ 12, 13, 14 и 17.
Также будет сокращено число рейсов на автобусах «Глубокинского ПАТП».
График движения автобусов по Каменскому району с 1 по 10 мая
Маршрут № 101 Каменск–Белгородцев
4-7 мая
Каменск (хлебозавод): 16.40.
Белгородцев: 6.00, 17.30.
Маршрут № 102 Каменск–Данилов
1-3, 7-10 мая
Каменск (хлебозавод): 14.00.
Данилов: 6.00.
Маршрут № 105/1 Каменск–Богданов
ежедневно
Каменск (хлебозавод): 6.20, 7.45, 10.00, 13.15, 16.45, 18.20.
Богданов: 7.02, 8.30, 10.44, 14.00, 17.31, 19.02.
Маршрут № 109 Каменск–Малая Каменка
ежедневно
Каменск (хлебозавод): 7.00, 8.25, 11.25, 14.00.
Малая Каменка: 7.30, 9.03, 12.00, 14.40.
Маршрут № 111 Каменск–Калитвенская–Муравлев
1, 3, 5, 6, 8, 10 мая
Каменска (хлебозавод): 6.30, 13.10.
Калитвенская: 7.00, 13.40.
4, 7 мая
Каменска (хлебозавод): 5.10, 13.10.
Калитвенская: 7.00,15.10.
Муравлев: 6.30, 14.30.
Маршрут №112/1 Каменск –Илюхин
2, 7, 9 мая
Каменск (хлебозавод): 13.00.
Илюхин: 6.30.
Плешаков: 6.15.
Маршрут № 114 Каменск – Нижнеясиновский
6 мая
Каменск (хлебозавод): 13.45.
Нижнеясиновский: 6.00.
Маршрут № 116 Каменск–Михайловка
ежедневно
Каменск (комбинат): 12.40.
Каменск (хлебозавод): 12.30.
Михайловка: 6.00, 14.40.
Филиппенков: 6.25, 15.05.
Старая Станица: 5.32 (чт), 14.20 (чт)
Через парк Маяковского.
Маршрут № 118 Каменск–Диченский
ежедневно
Каменск (хлебозавод): 7.40, 11.40, 14.00, 17.34.
Диченский: 6.52, 8.20, 12.22, 14.42, 18.16.
Маршрут № 123 Каменск–Глубокий
ежедневно
Каменск (ж/д вокзал): 6.15, 7.35, 9.20, 12.05, 14.40, 15.50, 18.45.
Глубокий: 5.00, 6.15, 7.40, 9.10, 11.40, 14.00, 17.45.
При движении из г. Каменска по ул. Ворошилова до остановки Микрорайон.
Маршрут № 209 Глубокий – Верхние Грачики
5 мая
Уляшкин: 6.30.
Верхние Грачики: 6.50.
Глубокий: 13.00.
По другим маршрутам обращаться по телефонам:
Справки по телефону: 8-909-414-77-79.