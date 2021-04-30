Городской прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации города с требованием навести порядок на центральном городском пляже

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля — «ПИК». В ходе прокурорской проверки установлено, что, согласно договору водопользования от 14 марта 2013 года, заключенного между Комитетом по охране окружающей среды Ростовской области и МКУ «ДСиЖКХ» администрации города, последнему был передан в пользование водный объект — участок реки Северский Донец для целей рекреации. Договор предусматривает обязанность администрации города вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной, а также не допускать вреда окружающей среде на его территории.

При этом проверкой было установлено, что водопользователем не решен вопрос по регулярной уборке территории водной части городского пляжа, граничащей с береговой зоной, что может привести к загрязнению реки.

Также установлено, что водопользователем не проводятся мероприятия по предотвращению на территории пляжа микросвалок. Не ведется уборка и дезинфекция туалетов, отсутствует необходимый ремонт.

Соответствующее представление внесено в адрес главы администрации города В. Шевченко. Устранение данных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.