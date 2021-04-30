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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Прокуратура обязала администрацию Каменска довести до ума туалеты на пляже

Прокуратура обязала администрацию Каменска довести до ума туалеты на пляже

ЖКХ

Прокуратура обязала администрацию Каменска довести до ума туалеты на пляже

Прокуратура обязала администрацию Каменска довести до ума туалеты на пляже

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Городской прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации города с требованием навести порядок на центральном городском пляже

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля — «ПИК». В ходе прокурорской проверки установлено, что, согласно договору водопользования от 14 марта 2013 года, заключенного между Комитетом по охране окружающей среды Ростовской области и МКУ «ДСиЖКХ» администрации города, последнему был передан в пользование водный объект — участок реки Северский Донец для целей рекреации. Договор предусматривает обязанность администрации города вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной, а также  не допускать вреда окружающей среде на его территории. 

При этом проверкой было установлено, что водопользователем не решен вопрос по регулярной уборке территории водной части городского пляжа, граничащей с береговой зоной, что может привести к загрязнению реки.

Также установлено, что водопользователем не проводятся мероприятия по предотвращению на территории пляжа микросвалок. Не ведется уборка и дезинфекция туалетов, отсутствует необходимый ремонт.

Соответствующее представление внесено в адрес главы администрации города В. Шевченко. Устранение данных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

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