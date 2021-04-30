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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На центральной улице Каменска — озера из канализации

На центральной улице Каменска - озера из канализации

происшествия

На центральной улице Каменска — озера из канализации

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

На центральной улице Каменска — озера из канализации

Виктория Костовская
Опубликовано

30 апреля разрытия на канализационном коллекторе на ул. Ворошилова снова наполнились канализационными стоками.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля — «ПИК». Предположительно, наполнение разрытия в районе местного телеграфа связано с очередной аварией на этом участке коллектора.

Отметим, на участке ул. Ворошилова от ул. Сафонова до ул. Пивоварова имеется четыре разрытых участка, на которых ОАО «Исток» намерен произвести усиление конструкции коллектора. Точных сроков их ремонта нет.

Вопрос восстановления городского канализационного коллектора глава администрации Владимир Шевченко обсудил с генеральным директором ОАО «Исток» Евгением Погурцом в начале апреля. Тогда директор пожелал отдать городу в собственность 3,3 км канализационных сетей — как раз тот участок, который требует капитального ремонта. Это предложение глава отклонил, отметив, что готов взять весь комплекс целиком. Только в этом случае он сможет обращаться к областным властям за финансовой поддержкой.

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