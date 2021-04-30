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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На автодороге А260 неподалеку от Каменска перевернулась фура

На автодороге А260 неподалеку от Каменска перевернулась фура

происшествия

На автодороге А260 неподалеку от Каменска перевернулась фура

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

ДТП произошло 30 апреля в полдень на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной» в районе хутора Поповка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля – «ПИК». Большегруз Man, груженый щебнем, двигался со стороны Каменска в сторону Донецка. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением на повороте, в результате чего фура перевернулась.
По информации сотрудников ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Донской ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей соблюдать правила ДД РФ.

Кстати, на обслуживаемой территории ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области (на трассах М4 «Дон», А260, А270) работает комплекс фотовидеофиксации «Бинар», который в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил скоростного режима.

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