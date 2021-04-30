ДТП произошло 30 апреля в полдень на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной» в районе хутора Поповка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 апреля – «ПИК». Большегруз Man, груженый щебнем, двигался со стороны Каменска в сторону Донецка. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением на повороте, в результате чего фура перевернулась.

По информации сотрудников ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Донской ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей соблюдать правила ДД РФ.

Кстати, на обслуживаемой территории ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области (на трассах М4 «Дон», А260, А270) работает комплекс фотовидеофиксации «Бинар», который в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил скоростного режима.