Например, на экзаменационном маршруте по городу рядом с салагой-водителем теперь сидит не инструктор из автошколы, а инспектор ГИБДД. И это не единственное новшество.

– Все кандидаты в водители после вступления в силу новых правил (с 1 апреля) сдают экзамен на права по новому утвержденному административному регламенту — независимо от того, когда было начато обучение в автошколе, – уточнил государственный инспектор БДД отделения № 2 МРЭО ГИБДД Александр Давыдыч.

Ключевым изменением станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь не проводится. Сотрудники Госавтоинспекции дают объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством в условиях реального дорожного движения. Это позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений. Правило касается будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах проводится в целом на прежних условиях.

Ура, змейки не будет!

В городе теперь не проверяется маневр «змейка», поскольку в этих условиях ее невозможно осуществить. Также нет такого упражнения, как поворот на 90 градусов. Все остальные упражнения: движение на уклоне, разворот, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка – остались.

Не больше пяти штрафных

Грубые ошибки, из-за которых экзамен сразу закончится, в новом регламенте вынесены в отдельный блок. Двойка грозит тем, кто не пристегнул ремень безопасности, не уступил дорогу машине, у которой было преимущество, не пропустил пешехода на зебре, проехал на красный, выехал на встречку. По словам А. Давыдыча, как раз такие нарушения чаще всего приводят к ДТП и гибели людей. За менее грубые ошибки экзаменатор ставит ученику штрафные баллы, притом за один промах можно схлопотать сразу два или три таких. Это тоже новшество. Права получит тот, кто наберет меньше пяти штрафных баллов.

2 тысячи – примерно столько водителей всех категорий каждый год выпускают лицензированные автошколы Каменска.

Свидетели-наблюдатели

Еще одним принципиальным нововведением стала возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут выступить, например, другие кандидаты в водители, которые ожидают своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Успеть за полчаса

Вместо фиксированных экзаменационных маршрутов Госавтоинспекцией утверждена сетка улиц, на которых инспектор вправе принимать экзамен.

Маршруты практической части экзамена, которые раньше были строго регламентированы и представлены в МРЭО, специально разработаны, чтобы исключить их заучивание, теперь содержат перечень дорог, их участков и территорий, — добавляет А. Давыдыч. — Если на данной территории есть определенные опасения для участников дорожного движения в рамках проводимого экзамена, то может использоваться закрытая площадка или площадка с ограниченным движением транспорта, это регламентом предусматривается, но не является обязательным.

Не инструктор, а инспектор

Еще одно новшество — рядом с учеником на дублирующих педалях во время экзамена сидит не инструктор, а инспектор. Если ему придется вмешаться в процесс управления автомобилем, испытание автоматически закончится, а кандидат в водители отправится на пересдачу.