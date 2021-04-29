29 апреля каменчане, приехавшие на кладбище в х. Старая Станица, что в районе лесхоза, не обнаружили ни одного свалочного очага.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля — «ПИК». По всему периметру погоста трава скошена, везде чисто. Видимо, уборка проводилась недавно.

Кроме того, перед входом в кладбище была оборудована площадка для восьми контейнеров. Кстати, они были почти пусты, хотя время уборок на могилах подходит к концу. Значит, можно с уверенностью предположить, что мусор из баков вывозят регулярно.

Отметим, пару недель назад на каменское кладбище, что по дороге на 13-е сады, также установили контейнеры, которые своевременно опустошаются. Однако чище от этого не стало. В некоторых районах погоста кучи мусора не убраны с прошлого года.