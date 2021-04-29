Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе решили проблему мусора на кладбищах

ЖКХ

В Каменском районе решили проблему мусора на кладбищах

Виктория Костовская
Опубликовано

29 апреля каменчане, приехавшие на кладбище в х. Старая Станица, что в районе лесхоза, не обнаружили ни одного свалочного очага.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля — «ПИК». По всему периметру погоста трава скошена, везде чисто. Видимо, уборка проводилась недавно.

Кроме того, перед входом в кладбище была оборудована площадка для восьми контейнеров. Кстати, они были почти пусты, хотя время уборок на могилах подходит к концу. Значит, можно с уверенностью предположить, что мусор из баков вывозят регулярно.

Отметим, пару недель назад на каменское кладбище, что по дороге на 13-е сады, также установили контейнеры, которые своевременно опустошаются. Однако чище от этого не стало. В некоторых районах погоста кучи мусора не убраны с прошлого года.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

Автор: 27.04.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

ЖКХ

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

С 1 до 11 мая в России выходные дни

общество

С 1 до 11 мая в России выходные дни

Освободившийся из каменской колонии иностранец сбежал от полицейских

происшествия

Освободившийся из каменской колонии иностранец сбежал от полицейских

РЖД грозятся навсегда закрыть северный переезд в Каменске

транспорт

Северный переезд закроют почти на сутки

Бессмертный полк в Каменске снова пройдет в формате онлайн

общество

Бессмертный полк в Каменске снова пройдет в формате онлайн

Реклама
Вверх