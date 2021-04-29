29 апреля отделом ОЭП и ПК по г. Донецку Ростовской области была пресечена попытка хищения конкурсным управляющим имущества ООО «Донэкс» — стратегического предприятия, выполняющего оборонные заказы.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 апреля – «ПИК». Имущество на общую сумму не менее 4 млн руб. — новое оборудование и инструмент — вывозилось под видом лома с поддельным договором на 300 тыс. р., подписанным конкурсным управляющим.

Оперативники остановили грузовик, который выезжал с территории завода ООО «Донэкс». В нем, по оперативной информации, должно было находиться имущество завода. При досмотре транспортного средства установлено, что под набросанными для вида коробками и мешками находились сверла, дрели и прочее — абсолютно новое, в упаковке и смазке имущество.