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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке под видом лома пытались вывезти инструмент с «Донэкса»

В Донецке под видом лома пытались вывезти инструмент с «Донэкса»

происшествия

В Донецке под видом лома пытались вывезти инструмент с «Донэкса»

Елена Жукова
Опубликовано

29 апреля отделом ОЭП и ПК по г. Донецку Ростовской области была пресечена попытка хищения конкурсным управляющим имущества ООО «Донэкс» — стратегического предприятия, выполняющего оборонные заказы.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 апреля – «ПИК». Имущество на общую сумму не менее 4 млн руб. — новое оборудование и инструмент — вывозилось под видом лома с поддельным договором на 300 тыс. р., подписанным конкурсным управляющим.

В Донецке под видом лома пытались вывезти инструмент с «Донэкса»

Оперативники остановили грузовик, который выезжал с территории завода ООО «Донэкс». В нем, по оперативной информации, должно было находиться имущество завода. При досмотре транспортного средства установлено, что под набросанными для вида коробками и мешками находились сверла, дрели и прочее — абсолютно новое, в упаковке и смазке имущество.

В Донецке под видом лома пытались вывезти инструмент с «Донэкса»

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