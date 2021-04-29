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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Расписание пасхальных служб и освящения куличей в храмах Каменска и Каменского района

Где в Каменске на пасху посвятить куличи и пасхи?

религия

Расписание пасхальных служб и освящения куличей в храмах Каменска и Каменского района

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2 мая верующие отметят главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. По этому случаю праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах России.

Каменский Свято-Покровский храм

  • 29 апреля Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери
    7.30 – Малое повечерие. Утреня. Часы с изобразительными. Литургия св. Василия Великого
  • 30 апреля Великая пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
    07.30 – Утреня. Царские часы. Великая вечерня с малым повечерием.
    17.00 – Утреня с чтением 12-ти страстных евангелий.
  • 1 мая Великая Суббота
    8.30 – Часы. Литургия.
    С 12.00 – Освящение куличей.
    23.00 – Общая исповедь.
    23.15 – Полуношница.
  • 2 мая Светлое Христово Воскресение. Пасха
    00.00 – Пасхальная утреня, божественная литургия. 03.00 – Освящение куличей.

Свято-Троицкий храм (поселок Южный)

  • Великий четверг
    08.00 – Божественная литургия.
    16.00 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
  • Великая Пятница
    08.00 – Царские часы.
    14.00 – Вынос плащаницы.
  • Великая Суббота
    08.00 – Божественная литургия. По окончанию службы примерно с 10.00 до 17.00 – Освящение куличей каждые 15-20 минут.
    23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение
    00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании – примерно в 2.30 – освящение куличей.

Храм Всех святых, в земле Российской просиявших

  • Великий Четверг
    09.00 – Литургия.
    17.00 – Чтение 12 Страстных Евангелий.
  • Великая Пятница
    12.00 – Вынос плащаницы.
    17.00 – Вечернее богослужение.
  • Великая Суббота
    С 11.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.00 – Освящение куличей.
    23.30 – Праздничное Пасхальное богослужение.
  • Светлое Христово Воскресение
    Примерно в 3.30–4.30 (после ночного богослужения) – Освящение куличей. 17.00 – Пасхальный молебен.

Храм Святой Анны Кашинской (мкр. Заводской)

  • Великий Четверг
    08.30 – Утреня. Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого.
    14.00 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
  • Великая Пятница
    13.30 — Вечерня с выносом плащаницы, Утреня.
  • Великая Суббота
    08.00 – Часы, Вечерня, литургия Василия Великого.
    14.00 – Благословение куличей.
    23.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
  • 23.30 – Полунощница.
    Светлое Христово Воскресение
  • 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. По окончании, примерно в 4.00, благословение куличей.

Приход Почаевской иконы Божией матери (комбинат)

  • Великая Суббота
    23.00 – Пасхальная божественная литургия. По окончании, примерно в 3.30, освящение куличей.

Храм Преображения Господня (мкр. Лиховской)

  • Великий Четверг
    08.00 – Литургия св. Василия Великого.
    15.00 – Вечерняя служба.
  • Великая Пятница
    08.00 – Царские часы, вынос плащаницы.
    15.00 – Вечерня.
  • Великая Суббота
    07.00 — Утренняя литургия.
    18.00 – Освящение куличей.
    20.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
    21.00 – Исповедь.
    23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение
    00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение. По окончании – освящение куличей.

Богдановский Свято-Никольский храм

  • Великий Четверг
    08.30 — Божественная литургия.
    17.00 – Вечернее богослужение.
  • Великая Пятница
    17.00 – Вечернее богослужение.
  • Великая Суббота.
    08.30 – Божественная литургия.
    23.30 – Торжественное Пасхальное богослужение.
  • Светлое Христово Воскресение
    Примерно в 3.30–4.00 – освящение куличей.
    17.00 – Вечернее богослужение.

Храм Святителя Николая (хутор Ст. Станица)

  • Великий Четверг
    08.00 – Часы. Вечерня с Литургией Василия Великого.
    15.00 – Утреня Великого Пятка. Чтение двенадцати Страстных Евангелий.
  • Великая Пятница
    08.00 – Царские часы. Вечерня с выносом св. плащаницы.
    15.00 – Утреня субботы с чином погребения.
  • Великая Суббота
    08.00 – Часы, Вечерня с литургией Василия Великого.
    16.00 – освящение куличей.
    22.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
  • Светлое Христово Воскресение.
    00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение, по окончании, примерно в 4.00, – освящение куличей.

Калитвенский Свято-Успенский храм

  • Великий Четверг
    08.00 – Божественная литургия.
    12.00 – Чтение двенадцати страстных Евангелий.
  • Великая Пятница
    14.00 – Вечерня с выносом плащаницы. Крестный ход.
  • Великая Суббота
    8.00 – Часы. Божественная литургия.
    11.00–16.00 – Освящение куличей.
    23.30 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение
    00.00 – Праздничное Пасхальное богослужение. С 3.00 – освящение куличей.

Храм апостола Андрея Первозванного (мкр. Лиховской)

  • Великий Четверг
    8.30 – Часы. Литургия.
  • Великая Пятница
    8.30 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
    14.30 – Вечернее богослужение.
  • Великая Суббота
    8.30 – Часы. Литургия.
    11.00 – 13.00, 16.00 – 18.00 – освящение куличей.
    23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение
    00.00 – Праздничное Пасхальное богослужение. По окончании службы, примерно в 3.00 – освящение куличей.

Храм Сергия радонежского (парк «Лога»)

  • Великий четверг
    8.30 – Малое повечерие. Утреня. Часы с изобразительными. Литургия Василия Великого.
  • Великая пятница
    8.30 – Утреня. Царские Часы. Великая вечерня с малым повечерием.
    14.00 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
  • Великая суббота
    8.30 – Часы. Литургия.
    С 11.30 до 12.30 – освящение куличей.
    23.00 Общая исповедь.
    23.15 – Полунощница
  • Светлое Христово Воскресение
    00.00 – Пасхальная утреня, божественная литургия. Примерно в 3.00 – освящение куличей.

Храм Георгия Победоносца (х. Лихой)

  • Великий четверг
    8.30 – Литургия
    17.00 – Утреня Великой Пятницы
  • Великая пятница
    8.30 – Вынос плащаницы
    17.00 – Утреня Великой Субботы.
  • Великая суббота
    08.30 – Литургия. Освящение куличей в 18.00
    23.30 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение
    00.00 – Пасхальная Утреня. Литургия. По окончанию службы, примерно в 3.00 – освящение куличей

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