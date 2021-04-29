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Расписание пасхальных служб и освящения куличей в храмах Каменска и Каменского района
2 мая верующие отметят главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. По этому случаю праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах России.
Каменский Свято-Покровский храм
- 29 апреля Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери
7.30 – Малое повечерие. Утреня. Часы с изобразительными. Литургия св. Василия Великого
- 30 апреля Великая пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
07.30 – Утреня. Царские часы. Великая вечерня с малым повечерием.
17.00 – Утреня с чтением 12-ти страстных евангелий.
- 1 мая Великая Суббота
8.30 – Часы. Литургия.
С 12.00 – Освящение куличей.
23.00 – Общая исповедь.
23.15 – Полуношница.
- 2 мая Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00 – Пасхальная утреня, божественная литургия. 03.00 – Освящение куличей.
Свято-Троицкий храм (поселок Южный)
- Великий четверг
08.00 – Божественная литургия.
16.00 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
- Великая Пятница
08.00 – Царские часы.
14.00 – Вынос плащаницы.
- Великая Суббота
08.00 – Божественная литургия. По окончанию службы примерно с 10.00 до 17.00 – Освящение куличей каждые 15-20 минут.
23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании – примерно в 2.30 – освящение куличей.
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших
- Великий Четверг
09.00 – Литургия.
17.00 – Чтение 12 Страстных Евангелий.
- Великая Пятница
12.00 – Вынос плащаницы.
17.00 – Вечернее богослужение.
- Великая Суббота
С 11.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.00 – Освящение куличей.
23.30 – Праздничное Пасхальное богослужение.
- Светлое Христово Воскресение
Примерно в 3.30–4.30 (после ночного богослужения) – Освящение куличей. 17.00 – Пасхальный молебен.
Храм Святой Анны Кашинской (мкр. Заводской)
- Великий Четверг
08.30 – Утреня. Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого.
14.00 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
- Великая Пятница
13.30 — Вечерня с выносом плащаницы, Утреня.
- Великая Суббота
08.00 – Часы, Вечерня, литургия Василия Великого.
14.00 – Благословение куличей.
23.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
- 23.30 – Полунощница.
Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. По окончании, примерно в 4.00, благословение куличей.
Приход Почаевской иконы Божией матери (комбинат)
- Великая Суббота
23.00 – Пасхальная божественная литургия. По окончании, примерно в 3.30, освящение куличей.
Храм Преображения Господня (мкр. Лиховской)
- Великий Четверг
08.00 – Литургия св. Василия Великого.
15.00 – Вечерняя служба.
- Великая Пятница
08.00 – Царские часы, вынос плащаницы.
15.00 – Вечерня.
- Великая Суббота
07.00 — Утренняя литургия.
18.00 – Освящение куличей.
20.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
21.00 – Исповедь.
23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение. По окончании – освящение куличей.
Богдановский Свято-Никольский храм
- Великий Четверг
08.30 — Божественная литургия.
17.00 – Вечернее богослужение.
- Великая Пятница
17.00 – Вечернее богослужение.
- Великая Суббота.
08.30 – Божественная литургия.
23.30 – Торжественное Пасхальное богослужение.
- Светлое Христово Воскресение
Примерно в 3.30–4.00 – освящение куличей.
17.00 – Вечернее богослужение.
Храм Святителя Николая (хутор Ст. Станица)
- Великий Четверг
08.00 – Часы. Вечерня с Литургией Василия Великого.
15.00 – Утреня Великого Пятка. Чтение двенадцати Страстных Евангелий.
- Великая Пятница
08.00 – Царские часы. Вечерня с выносом св. плащаницы.
15.00 – Утреня субботы с чином погребения.
- Великая Суббота
08.00 – Часы, Вечерня с литургией Василия Великого.
16.00 – освящение куличей.
22.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение, по окончании, примерно в 4.00, – освящение куличей.
Калитвенский Свято-Успенский храм
- Великий Четверг
08.00 – Божественная литургия.
12.00 – Чтение двенадцати страстных Евангелий.
- Великая Пятница
14.00 – Вечерня с выносом плащаницы. Крестный ход.
- Великая Суббота
8.00 – Часы. Божественная литургия.
11.00–16.00 – Освящение куличей.
23.30 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Праздничное Пасхальное богослужение. С 3.00 – освящение куличей.
Храм апостола Андрея Первозванного (мкр. Лиховской)
- Великий Четверг
8.30 – Часы. Литургия.
- Великая Пятница
8.30 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
14.30 – Вечернее богослужение.
- Великая Суббота
8.30 – Часы. Литургия.
11.00 – 13.00, 16.00 – 18.00 – освящение куличей.
23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Праздничное Пасхальное богослужение. По окончании службы, примерно в 3.00 – освящение куличей.
Храм Сергия радонежского (парк «Лога»)
- Великий четверг
8.30 – Малое повечерие. Утреня. Часы с изобразительными. Литургия Василия Великого.
- Великая пятница
8.30 – Утреня. Царские Часы. Великая вечерня с малым повечерием.
14.00 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
- Великая суббота
8.30 – Часы. Литургия.
С 11.30 до 12.30 – освящение куличей.
23.00 Общая исповедь.
23.15 – Полунощница
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Пасхальная утреня, божественная литургия. Примерно в 3.00 – освящение куличей.
Храм Георгия Победоносца (х. Лихой)
- Великий четверг
8.30 – Литургия
17.00 – Утреня Великой Пятницы
- Великая пятница
8.30 – Вынос плащаницы
17.00 – Утреня Великой Субботы.
- Великая суббота
08.30 – Литургия. Освящение куличей в 18.00
23.30 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Пасхальная Утреня. Литургия. По окончанию службы, примерно в 3.00 – освящение куличей