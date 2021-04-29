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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Онлайн-шествие Бессмертного полка состоится 9 мая

9 мая в Донецке пройдет без гала-концерта, каши и салюта

общество

Онлайн-шествие Бессмертного полка состоится 9 мая

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Опубликовано

Из-за напряженной эпидситуации шествие Бессмертного полка в День Победы и в этом году пройдет в онлайн-формате. Начало трансляции в 15.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля – «ПИК». Чтобы стать участником онлайн-шествия, необходимо заранее предоставить организаторам необходимую информацию. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Подача данных будет осуществляться до 7 мая включительно.  

Как правильно подать заявку

  • Зайдите на сайт 2021.polkrf.ru или по ссылке.
  • Найдите кнопку «Принять участие». Нажав ее, выберите регион участия.
  • Зарегистрируйтесь, указав свой e-mail либо номер телефона, и получите код доступа к личному кабинету.
  • В личном кабинете укажите ФИО вашего героя, его годы жизни, прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию. Размеры фото не более 5 мегабайт.
  • Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.

Таким образом в личном кабинете участника можно разместить до 15 заявок и фото погибших в годы Великой Отечественной войны родных и близких.

Если все сделаете правильно и до 7 мая, вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии.

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