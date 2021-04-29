Преступник убедил женщину, что ей в кратчайшие сроки необходимо найти деньги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля — «ПИК». Неизвестный мужчина позвонил каменчанке, представившись сотрудником банка, и сообщил, что некто оформил на ее имя несколько кредитов, а теперь их срочно надо погасить. Женщина поверила в эту легенду и отправилась в банк. Чтобы рассчитаться со своими несуществующими долгами, она оформила на себя два кредита, вдобавок взяла еще и кредитную карту. Затем, следуя указаниям неизвестного лица, потерпевшая отправилась уже в другой банк, где и перевела мошеннику 210 тыс. рублей.

На недавнем совещании в МО МВД России «Каменский», на котором присутствовали куратор отдела — зам. начальника отдела Оперативного управления ГУ МВД России по Ростовской области О. Иванов, зам городского прокурора С. Хачанян и первый замглавы А. Срыбный, тоже поднималась тема об участившихся случаях мошенничества. Докладывая о состоянии преступности в Каменске и Каменском районе, врио начальника МО МВД России «Каменский» С. Павлов отметил, что увеличилось и количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Всего с начала 2021 года зарегистрировано 358 преступлений, из которых 104 тяжкие и особо тяжкие. В этом году правоохранительными органами на территории обслуживания межмуниципального отдела раскрыто 228 преступлений, в том числе в категории прошлых лет — 12, по горячим следам — 65.