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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанка перевела мошеннику 210 тысяч рублей за свой несуществующий кредит

Растерявшись, дончанка лишилась полумиллиона

происшествия

Каменчанка перевела мошеннику 210 тысяч рублей за свой несуществующий кредит

Каменчанка перевела мошеннику 210 тысяч рублей за свой несуществующий кредит

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Преступник убедил женщину, что ей в кратчайшие сроки необходимо найти деньги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля — «ПИК». Неизвестный мужчина позвонил каменчанке, представившись сотрудником банка, и сообщил, что некто оформил на ее имя несколько кредитов, а теперь их срочно надо погасить. Женщина поверила в эту легенду и отправилась в банк. Чтобы рассчитаться со своими несуществующими долгами, она оформила на себя два кредита, вдобавок взяла еще и кредитную карту. Затем, следуя указаниям неизвестного лица, потерпевшая отправилась уже в другой банк, где и перевела мошеннику 210 тыс. рублей.

На недавнем совещании в МО МВД России «Каменский», на котором присутствовали куратор отдела — зам. начальника отдела Оперативного управления ГУ МВД России по Ростовской области О. Иванов, зам городского прокурора С. Хачанян и первый замглавы А. Срыбный, тоже поднималась тема об участившихся случаях мошенничества. Докладывая о состоянии преступности в Каменске и Каменском районе, врио начальника МО МВД России «Каменский» С. Павлов отметил, что увеличилось и количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Всего с начала 2021 года зарегистрировано 358 преступлений, из которых 104 тяжкие и особо тяжкие. В этом году правоохранительными органами на территории обслуживания межмуниципального отдела раскрыто 228 преступлений, в том числе в категории прошлых лет — 12, по горячим следам — 65.

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