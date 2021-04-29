28 апреля глава администрации города Владимир Шевченко посетил спортзал детской спортивной школы олимпийского резерва № 1, в котором тренируются юные борцы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля – «ПИК». Совместно с администрацией спортшколы и родителями глава осмотрел спортивный зал, расположенный в полуподвальном помещении здания на ул. Ленина, 55, и обсудил возможные способы его ремонта. Этот зал после подтопления талыми и дождевыми водами в январе 2021 года стал не пригодным для занятий борьбой.

В. Шевченко предложил обеим сторонам не препираться и не выяснять, кто больше ничего не делает, а составить дорожную карту ремонта зала. Со своей стороны родители заверили главу и директора спортшколы Александра Исянова оказывать посильную помощь.

Затем делегация посетила спортзал «Олимпийский», в котором также занимаются воспитанники спортшколы № 1 отделения борьбы.

Отметим, поводом для визита главы администрации в этот спортзал стало обращение к нему представителя родительского комитета отделения борцов Игоря Волченского 14 апреля.

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