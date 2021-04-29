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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта

Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта

спорт

Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта

Виктория Костовская
Опубликовано

28 апреля глава администрации города Владимир Шевченко посетил спортзал детской спортивной школы олимпийского резерва № 1, в котором тренируются юные борцы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 апреля – «ПИК». Совместно с администрацией спортшколы и родителями глава осмотрел спортивный зал, расположенный в полуподвальном помещении здания на ул. Ленина, 55, и обсудил возможные способы его ремонта. Этот зал после подтопления талыми и дождевыми водами в январе 2021 года стал не пригодным для занятий борьбой.

В. Шевченко предложил обеим сторонам не препираться и не выяснять, кто больше ничего не делает, а составить дорожную карту ремонта зала. Со своей стороны родители заверили главу и директора спортшколы Александра Исянова оказывать посильную помощь.

Затем делегация посетила спортзал «Олимпийский», в котором также занимаются воспитанники спортшколы № 1 отделения борьбы.

Отметим, поводом для визита главы администрации в этот спортзал стало обращение к нему представителя родительского комитета отделения борцов Игоря Волченского 14 апреля.

Подробнее читайте в ближайших номерах газеты «ПИК».

  • Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта
  • Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта
  • Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта
  • Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта
  • Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта
  • Глава Каменска выяснил проблемы детского спорта
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Автор: 27.04.2021
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