27 апреля в сквере Щаденко состоялся митинг, посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 апреля — «ПИК». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой школьники не присутствовали на митинге.

В памятном мероприятии приняли участие ветераны-чернобыльцы и вдовы погибших ликвидаторов той страшной аварии, а также глава администрации Каменска Владимир Шевченко, глава города Михаил Ухин, главный врач Каменской ЦГБ Александр Некрасов, начальник городского отдела образования Ольга Погребнова, начальник Управления социальной защиты Ольга Тарасова и руководитель городского МФЦ Инна Сидоренко.

Собравшиеся почтили ликвидаторов Чернобыльской АЭС минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим.

Отметим, сегодня в Каменске проживают почти 90 инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС и 41 семья, потерявшая в страшной катастрофе своих родных.