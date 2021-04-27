Народный хореографический коллектив «Офелия» завоевал высшие награды на областном фестивале-конкурсе «Южный ветер» и международном конкурсе «Южная звезда».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 апреля – «ПИК». Известный каменский танцевальный коллектив «Офелия» продолжает победное конкурсное шествие. Сначала юные танцоры произвели фурор в финале конкурса «Южный ветер» (проходил в Ростове 15 апреля), оставив позади лучшие коллективы области и в результате став лидерами практически во всех номинациях. Итог: гран-при, три золотых и по одной серебряной и бронзовой награде — всего шесть победных кубков.

Международный конкурс сценического «Южная звезда» состоялся 18 апреля также в областной столице. Итогом выступления каменской «Офелии» стали: гран-при, Золотая Терпсихора, 5 золотых и две серебряные медали. По итогам выступлений двое солистов «Офелии» — Иван Решетников и Алексей Калюжный — награждены путевкой в международный детский центр «Артек».