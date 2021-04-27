Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Танцоров из Каменска наградили путевкой в «Артек»

Танцоров из Каменска наградили путевкой в «Артек»

культура

Танцоров из Каменска наградили путевкой в «Артек»

Аватар
Опубликовано

Народный хореографический коллектив «Офелия» завоевал высшие награды на областном фестивале-конкурсе «Южный ветер» и международном конкурсе «Южная звезда».  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 апреля – «ПИК». Известный каменский танцевальный коллектив «Офелия» продолжает победное конкурсное шествие. Сначала юные танцоры произвели фурор в финале конкурса «Южный ветер» (проходил в Ростове 15 апреля), оставив позади лучшие коллективы области и в результате став лидерами практически во всех номинациях. Итог: гран-при, три золотых и по одной серебряной и бронзовой награде — всего шесть победных кубков. 

Международный конкурс сценического «Южная звезда» состоялся 18 апреля также в областной столице. Итогом выступления каменской «Офелии» стали: гран-при, Золотая Терпсихора, 5 золотых и две серебряные медали. По итогам выступлений двое солистов «Офелии» — Иван Решетников и Алексей Калюжный — награждены путевкой в международный детский центр «Артек».         

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике культура

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

Автор: 27.04.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Минтранс проверил каменские автобусы

происшествия

В Каменске на вокзале задержали подростка, пытавшегося сбыть наркотики

За красоту и рельеф тела каменчане получили титул вице-чемпионов

спорт

За красоту и рельеф тела каменчане получили титул вице-чемпионов

С 1 до 11 мая в России выходные дни

общество

С 1 до 11 мая в России выходные дни

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

ЖКХ

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

Епископ Симон посетил «красную зону» каменского коронавирусного госпиталя

религия

Епископ Симон посетил «красную зону» каменского коронавирусного госпиталя

Реклама
Вверх