Гражданин Армении ранее был осужден за вымогательство по ст. 163 УК РФ и отбывал наказание в каменской исправительной колонии №12. После того как мужчина освободился, его должны были экстрадировать на родину.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 апреля — «ПИК». Отправку он должен был ожидать в центре временного содержания иностранных граждан в Новочеркасске. Туда бывшего заключенного после освобождения и отправили в сопровождении полицейских. Однако в Новочеркасске мужчине удалось сбежать от них. Как именно это произошло, сейчас выясняется.

По официальной информации, предоставленной газете «ПИК» в ГУ МВД России по Ростовской области, мужчина «воспользовался невнимательностью сотрудников подразделения по вопросам миграции и совершил самовольный уход».

По неофициальной версии ему на выручку пришел приятель, который переоделся в форму полицейского и представился оперативником из управления МВД по Краснодарскому краю. Заявил, что должен забрать задержанного для отработки оперативных мероприятий. Оба гражданина уже задержаны.

Ранее в СМИ сообщалось, что инцидент произошел в отделении по вопросам миграции в Каменске-Шахтинском. Каменский городской прокурор Владимир Рымашевский опроверг эту информацию, подчеркнув, что происшествие случилось в Новочеркасске.