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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 17-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Причастие в «красной зоне». В канун Пасхальной недели архиерей Русской православной церкви, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон посетил «красную зону» в каменском ковидном госпитале, чтобы причастить больных, оказать им в минуты болезни и отчаяния духовную поддержку, а также поблагодарить врачей и медработников госпиталя за их героический труд »2
  • Великан на пороге Каменска. Рядом со стелой «Каменск-Шахтинский» на трассе «Дон» Григорий Мелехов теперь ждет свою Аксинью. »4
  • Назначен новый начальник ЖКХ. «Бесхозное» хозяйство города обрело одиннадцатого руководителя, если считать с 1997 года. /2-3
  • Автобусы на лето. На Пасху. На май. Расписание движения пассажирского транспорта по Каменску на праздники и летний период. / 3, 6-7
  • Чтобы УК не подсовывала акты, не нужные дому. «Управляющие компании — это такой же бизнес, как и любой другой, поэтому жильцы многоквартирных домов, как заказчики, вправе требовать от них четкого выполнения всех работ и отчета до копеечки», — заявил замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов на встрече с каменскими домкомами. /3
  • Приказано двигаться от окраин к центру. Все каменские дворы должны привести в порядок к празднику Великой Победы, — такое распоряжение дал сити-менеджер коммунальным службам. /5
  • Велено довести до ума туалеты на пляже. Городской прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации города с требованием навести порядок на центральном городском пляже, в том числе это касается общественных туалетов, которые не затронула реконструкция зоны отдыха. /8
  • За Каменском наблюдает сорок один глаз. корреспондент «ПИКа» побывала в местном управлении ГО и ЧС и при помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» увидела, как на городской свалке тлеет мусор. /11
  • Каждый день как на войне. 28 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Каменская ССМП — это 10 бригад, 10 машин, 10 врачей, и около сотни вызовов в сутки. Как работает и чем живет сегодня городская скорая, в том числе и в условиях пандемии, читайте в эксклюзивном интервью «ПИКа». /12

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля

Автор: 27.04.2021
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