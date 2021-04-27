анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 апреля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 17-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Причастие в «красной зоне». В канун Пасхальной недели архиерей Русской православной церкви, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон посетил «красную зону» в каменском ковидном госпитале, чтобы причастить больных, оказать им в минуты болезни и отчаяния духовную поддержку, а также поблагодарить врачей и медработников госпиталя за их героический труд »2
- Великан на пороге Каменска. Рядом со стелой «Каменск-Шахтинский» на трассе «Дон» Григорий Мелехов теперь ждет свою Аксинью. »4
- Назначен новый начальник ЖКХ. «Бесхозное» хозяйство города обрело одиннадцатого руководителя, если считать с 1997 года. /2-3
- Автобусы на лето. На Пасху. На май. Расписание движения пассажирского транспорта по Каменску на праздники и летний период. / 3, 6-7
- Чтобы УК не подсовывала акты, не нужные дому. «Управляющие компании — это такой же бизнес, как и любой другой, поэтому жильцы многоквартирных домов, как заказчики, вправе требовать от них четкого выполнения всех работ и отчета до копеечки», — заявил замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов на встрече с каменскими домкомами. /3
- Приказано двигаться от окраин к центру. Все каменские дворы должны привести в порядок к празднику Великой Победы, — такое распоряжение дал сити-менеджер коммунальным службам. /5
- Велено довести до ума туалеты на пляже. Городской прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации города с требованием навести порядок на центральном городском пляже, в том числе это касается общественных туалетов, которые не затронула реконструкция зоны отдыха. /8
- За Каменском наблюдает сорок один глаз. корреспондент «ПИКа» побывала в местном управлении ГО и ЧС и при помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» увидела, как на городской свалке тлеет мусор. /11
- Каждый день как на войне. 28 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Каменская ССМП — это 10 бригад, 10 машин, 10 врачей, и около сотни вызовов в сутки. Как работает и чем живет сегодня городская скорая, в том числе и в условиях пандемии, читайте в эксклюзивном интервью «ПИКа». /12