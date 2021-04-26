Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным 23 апреля, с 4 по 7 мая в России объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 апреля — «ПИК». Глава государства поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными, чтобы уменьшить возможность скопления людей в общественном транспорте, а значит, сократить тенденцию распространения коронавирусной инфекции.

В итоге нерабочей окажется вся первая декада мая — с 1 по 10-е. Приступят к работе все, кто на пятидневке, 11 мая, во вторник.