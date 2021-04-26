Именные поздравления президента Российской Федерации получат 29 каменских фронтовиков, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 апреля – «ПИК». 26 апреля глава каменской администрации Владимир Шевченко поздравил с наступающим Днем Победы четырех каменских ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Глава побывал в гостях у фронтовиков – Андрея Трофимовича Ветряка, Геннадия Антоновича Донца, Федора Порфирьевича Сударкина и Алексея Степановича Ястребова – и вручил им поздравления от президента РФ Владимира Путина, губернатора РО Василия Голубева, главы администрации.

Всего ко Дню Победы в Каменске так поздравят 29 участников ВОВ.