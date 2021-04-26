В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ
21 апреля приступил к обязанностям заместитель главы администрации Каменска по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства Николай Кудимов.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 апреля — «ПИК». Н. Кудимов отнюдь не новичок в деле управления жилищно-коммунальной сферой Каменска.
- С 2011 по 2015 годы — ведущий специалист в отделе ЖКХ администрации, а потом главный специалист.
- С 2015 по 2016 годы — начальник отдела по обеспечению в гороо.
- С 2016 по 2017 годы — специалист в департаменте ЖКХ, затем заместитель начальника департамента.
- В 2018 году — директор Банно-прачечного комбината, затем перешел на должность директора департамента ЖКХ. Уволился с этой должности в начале января 2021 года.