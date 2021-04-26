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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

ЖКХ

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

Николай Кудимов. Фото автора.

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

Виктория Костовская
Опубликовано

21 апреля приступил к обязанностям заместитель главы администрации Каменска по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства Николай Кудимов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 апреля — «ПИК». Н. Кудимов отнюдь не новичок в деле управления жилищно-коммунальной сферой Каменска.

  • С 2011 по 2015 годы — ведущий специалист в отделе ЖКХ администрации, а потом главный специалист. 
  • С 2015 по 2016 годы — начальник отдела по обеспечению в гороо. 
  • С 2016 по 2017 годы — специалист в департаменте ЖКХ, затем заместитель начальника департамента. 
  • В 2018 году — директор Банно-прачечного комбината, затем перешел на должность директора департамента ЖКХ. Уволился с этой должности в начале января 2021 года.

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