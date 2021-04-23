23 мая Владимир Путин подписал указ о выходной майской неделе.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 апреля — «ПИК». Президент поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса.

Глава Роспотребнадзора считает, что из-за разорванных майских праздников россияне будут чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и уезжая за его пределы, что несет в себе определенные риски, и решение сделать праздники непрерывными сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.

То есть все, кто работает на пятидневке, должны будут выйти на работу 11 мая, во вторник.

Напомним, в 2021 г. выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.