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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане могут задать вопросы про медицину заместителю прокурора Ростовской области

Каменчане могут задать вопросы про медицину заместителю прокурора Ростовской области
Кирилл Осипчук.

власть

Каменчане могут задать вопросы про медицину заместителю прокурора Ростовской области

На прием необходимо записаться заранее.

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Прием граждан проведет первый заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 апреля – «ПИК». Каменчане смогут задать вопросы на тему проведения вакцинации и оказания своевременной и качественной медицинской помощи. 

Видеоконференцсвязь начнется 26 апреля в 11.00 в каменской городской прокуратуре (ул. Ленина, 2). Записаться на прием можно в городской прокуратуре или по телефону: 7-26-09, 7-16-66.

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