Прием граждан проведет первый заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 апреля – «ПИК». Каменчане смогут задать вопросы на тему проведения вакцинации и оказания своевременной и качественной медицинской помощи.

Видеоконференцсвязь начнется 26 апреля в 11.00 в каменской городской прокуратуре (ул. Ленина, 2). Записаться на прием можно в городской прокуратуре или по телефону: 7-26-09, 7-16-66.