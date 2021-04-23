Ситуация с коронавирусной инфекцией в Каменске продолжает оставаться напряженной, в этой связи массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы проводиться не будут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 апреля – «ПИК». Как и в прошлом году культурно-развлекательные программы, посвященные Дню Победы будут транслироваться в соцсетях. Также онлайн пройдет акция «Бессмертный полк». Несколько событий состоятся непосредственно в городе: 8 мая на набережной состоится открытие стелы «Каменск-Шахтинский – город воинской доблести», 9 мая пройдет традиционное возложение венков мемориалу Воинской славы на площади Труда.

Первомайского настроения добавят фронтовые бригады, созданные силами городских ДК, которые по аналогии с прошлым годом выступят с концертами во дворах многоквартирных домов.