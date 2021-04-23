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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бессмертный полк в Каменске снова пройдет в формате онлайн

Бессмертный полк в Каменске снова пройдет в формате онлайн

общество

Бессмертный полк в Каменске снова пройдет в формате онлайн

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Опубликовано

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Каменске продолжает оставаться напряженной, в этой связи массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы проводиться не будут. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 апреля – «ПИК». Как и в прошлом году культурно-развлекательные программы, посвященные Дню Победы будут транслироваться в соцсетях. Также онлайн пройдет акция «Бессмертный полк». Несколько событий состоятся непосредственно в городе: 8 мая на набережной состоится открытие стелы «Каменск-Шахтинский – город воинской доблести», 9 мая пройдет традиционное возложение венков мемориалу Воинской славы на площади Труда. 

Первомайского настроения добавят фронтовые бригады, созданные силами городских ДК, которые по аналогии с прошлым годом выступят с концертами во дворах многоквартирных домов. 

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