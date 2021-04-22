Культуристы из Каменска Левон Саакян и Ольга Гарницкая стали победителями сразу двух турниров по бодибилдингу и фитнесу – Кубка Азова и Кубка Дона.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 апреля – «ПИК». Сначала каменские спортсмены приняли участие в Кубке Азова 17 марта. Судьи высоко оценили их подготовку: Левон Саакян в номинации «Пляжный бодибилдинг» в ростовой категории «+178», завоевал золото, а затем стал абсолютным чемпионом Кубка.

Ольга Гарницкая в номинации «Фитнес-бикини» до 160 см также стала золотым призером и бронзовым в абсолютной категории среди сильнейших участников.

18 апреля наши спортсмены показали класс на подиуме Кубка Дона в Ростове. По итогам турнира Левон Саакян завоевал серебро и титул вице-чемпиона Кубка Дона. Таким же результатом порадовала Ольга Гарницкая. Теперь каменчане будут представлять наш город на чемпионате России в Краснодаре. Тренирует Левона мастер спорта по тяжелой атлетике Станислав Горбачев (спортзал «Натали-фитнес»). Ольга Гарницкая является тренером «Натали-фитнес».