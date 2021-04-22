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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя

Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя

религия

Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя

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В ЦГБ владыку встречали представители каменского благочиния и руководство ЦГБ. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 апреля – «ПИК». 22 апреля с благородной миссией – причастить больных ковидного госпиталя – в Каменск прибыл епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. На территории ЦГБ его Преосвященство встречали благочинный приходов Каменского, Каменск-Шахтинского и Сулинского округов иерей В. Касьянов, главный врач ЦГБ А. Некрасов, его заместитель Р. Фурдин, представители каменского духовенства. 

Владыка сразу же направился в госпиталь. Здесь он облачился в защитный костюм, а затем направился в «красную» зону. В качестве сопровождающего выступил иерей А. Касьянов. Кроме причащения ковидных больных, епископ пообщался с медиками, чтобы поддержать их, вдохновить и поблагодарить за тяжелый и героический труд.             

С прошлого года в Шахтинской епархии работает спецгруппа священнослужителей, которые занимаются больничным служением и оказывают духовную помощь больным. Все строго соблюдают требуемые меры предосторожности, знают, как это делать правильно, так как прошли специальный инструктаж. Епископ Симон лично участвует в больничном служении.

  • Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя
  • Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя
  • Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя
  • Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя
  • Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя
  • Епископ Симон посетил «красную» зону каменского коронавирусного госпиталя
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