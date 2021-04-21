В ночь с 19 на 20 апреля в центральной части полигона ТКО произошло сразу три возгорания.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 апреля — «ПИК». К тушению возгораний, то есть к пересыпке горящих участков грунтом, была привлечена техника Комбината коммунальных предприятий.

На данный момент на этом участке происходит тление мусора, дым от которого виден издалека.

В том, что на территории свалки тлеет мусор и стоит смог, наш корреспондент убедился, даже не выезжая туда. Увидеть, как сейчас там обстоит дело, удалось при помощи городской системы видеонаблюдения «Безопасный город», установленной в Каменском управлении ГО и ЧС. Экскурсию провел начальник управления Юрий Плотников.

Мы постоянно отслеживаем ситуацию на полигоне. В настоящее время угрозы возгорания нет, дым от свалки идет в сторону трассы. Скорее всего, свалку в очередной раз подожгли. Этот полигон официально закрыт с 1 марта этого года, однако ни ограждения, ни охраны там до сих пор нет, поэтому на полигон регулярно заходят граждане в поисках металла, — сказал Ю. Плотников.