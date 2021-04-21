Следственным отделом по г. Донецку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 апреля – «ПИК». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, 12 апреля 2021 года парень через интернет связался с неким лицом, от него получил сведения о нахождении тайника с наркотическим средством. Несовершеннолетний каменчанин забрал из тайника 30 пакетиков наркотического средство для дальнейшего сбыта. На следующий день на автовокзале Каменска при попытке сбыть наркотики он был задержан сотрудниками полиции.

При проведении обыска по месту жительства подростка следствием были обнаружены и изъяты наркотические средства. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.