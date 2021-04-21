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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска горела свалка

В центре Каменска горела свалка

происшествия

В центре Каменска горела свалка

Виктория Костовская
Опубликовано

Возгорание несанкционированной свалки на углу улицы Горького и переулка Астаховского произошло в ночь с 18 на 19 апреля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 апреля — «ПИК». В тушении пожара участвовали два пожарных расчета ПЧ-27. Об этом корреспонденту «ПИКа» рассказал местный житель Василий Поляков. Его дом № 43 на ул. Горького находится в нескольких метрах от этой свалки.

Вы не представляете, что нам пришлось пережить той ночью. Хорошо, что пожарные прибыли вовремя и быстро все потушили. Ведь огонь легко мог перекинуться на деревянную крышу нашего дома. Остались бы на улице, — посетовал «ПИКу» В. Поляков.

Подобные ЧП случались и ранее. Третий год мужчина, пока безуспешно, пытается добиться от городских властей переноса контейнерной площадки, возле которой практически всегда лежат горы мусора, подальше от домов. Кроме того, контейнерная площадка расположена аккурат над городской трубой водовода.
Подробнее о проблеме и возможных путях ее решения читайте в следующем номере газеты «ПИК».

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Автор: 20.04.2021
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