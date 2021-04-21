21 апреля Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

МОСКВА, 21 апреля – «ПИК». Большое внимание глава государства уделил развитию образования, культуры, туризма и социальной поддержке.

Образование. С этого года около 100 российских вузов будут получать гранты от 100 млн рублей на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Кураторы учебных групп в техникумах и училищах получат новую доплату по 5 тыс. рублей. В российских вузах в ближайшие два года откроют еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них будет передано в регионы. В России будут построены 1300 новых школ для 1 миллиона детей. Дополнительные средства выделят на покупку школьных автобусов.

Культура. Будет создан президентский фонд культурных инициатив, уже в 2021 году через него распределят 3,5 млрд рублей грантов. Президент предложил в ближайшие три года дополнительно направить 24 млрд рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности и малых исторических городах России.

Выплаты. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, что составит в среднем 5650 рублей в месяц. Также выплаты получат беременные женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Сейчас разовая выплата для всех женщин, вставших на учет на раннем сроке, вне зависимости от их дохода составляет 708 рублей 23 копейки.

Семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, получат по 10 тыс. рублей. Такую меру для первоклассников предполагается распространить на следующие годы.

Здравоохранение. С 1 июля следует запустить программу диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов.

Родителям, отправляющим детей в летние оздоровительные лагеря, следует возмещать половину стоимости путевки. Также необходимо организовать систему студенческого туризма.

В 2021–2023 годах в сельскую местность отправят 5 тыс. машин скорой помощи. Это позволит практически полностью обновить парк.

Больничный по уходу за ребенком до 7 лет будет оплачиваться в размере до 100% заработка. Сейчас стопроцентную оплату больничного получают только родители с восемью годами стажа.

В случае появления новой опасной инфекции Россия должна быть готова разработать эффективную тест-систему в течение четырех дней и в кратчайшие сроки создать вакцину от нее.

Туризм. Как только появится возможность, Россия снимет ограничения на въезд туристов. Причем необходимо, чтобы иностранные граждане могли за четыре дня оформить электронную визу для поездки в РФ.

Развитие туристических объектов будет финансироваться за счет льготных кредитов под 3–5% годовых.

20% затрат на туристические поездки по России будут возвращаться – программу кэшбэка В. Путин предлагает продлить как минимум до конца года.