Одного из подозреваемых в заказном поджоге поймали 19 апреля в поселке Чистоозерном. Его задержали, когда тот приехал к матери.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 апреля – «ПИК». Напомним, 19 января на охраняемой автомобильной парковке в центре Каменска подожгли «БМВ-316». Иномарка сгорела дотла. В результате пожара пострадал еще один автомобиль – «Киа Оптима».

По версии следствия, мотивом преступления стала месть судье за вынесенный приговор по уголовному делу. Организатором преступления и был осужденный. Находясь под стражей в СИЗО, он смог с мобильного телефона через мессенджер связаться с будущим исполнителем заказа. Комментируя происшествие корреспонденту «ПИКа», федеральный судья Каменского районного суда Юрий Коликов, владелец того самого автомобиля, который подожгли, подтвердил, что случившееся однозначно связано с его профессиональной деятельностью.

Непосредственного исполнителя преступления, который попал на камеру видеонаблюдения в процессе поджога, задержали сразу. Им оказался 20-летний каменчанин, освободившийся из мест лишения свободы, где пробыл два года за хранение наркотиков. Остальные пособники находились в розыске.

— На сегодняшний день установлены и задержаны еще двое, причастных к совершению преступления: 24-летний и 25-летний жители Каменска, которые выступали в качестве пособников в совершении поджога автомобиля судьи. В отношении 24-летнего подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство следователя об избрании стражи второму фигуранту рассматривается в суде, — добавил руководитель следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по РО Антон Босенко.

Следственным отделом по г. Донецку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

P.S.: 2 апреля в Ростове была обнаружена белая «Тойота Камри» со следами крови. Недалеко от автомобиля валялись гильзы от автоматического оружия. Найденный автомобиль принадлежал одному из тех, кто подозревается в причастности к поджогу автомобиля каменского судьи и на сегодняшний день задержан. Предполагается, что он пытался инсценировать свое убийство.