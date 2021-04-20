17 и 18 апреля в мобильном прививочном кабинете ЦГБ у рынка вакцинировали 64 человека.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 апреля – «ПИК». Для удобства каменчан с утра до полудня в выходные 17 и 18 апреля у центрального рынка работал мобильный прививочный кабинет. Вакцинироваться от ковида предлагалось всем желающим, например, тем, кто из-за графика работы не имел времени посетить поликлинику. В субботу медработники привили 29 человек, а в воскресенье 35. Бригада будет дежурить у рынка и в следующие выходные: 24 и 25 апреля с 9.00 до 14.00.