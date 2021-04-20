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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск по-прежнему находится в «желтой» зоне

Каменск по-прежнему находится в «желтой» зоне

здоровье

Каменск по-прежнему находится в «желтой» зоне

Каменск по-прежнему находится в «желтой» зоне

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Всего за время пандемии в городе зарегистрировано 3 333 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 апреля – «ПИК». По данным санитарной карты области от 19 апреля, Каменск находится в желтой зоне по заболеваемости ковидом. В госпитале проходят лечение 51 житель Каменска с диагнозом ковид-19. Всего за весь период пандемии выздоровели 3044 каменчанина. Снять напряженность с коронавирусной инфекцией призвана вакцинация. По состоянию на 20 апреля в Каменске привито вакциной «Спутник V»: первой дозой – 4 516, второй – 2 162 человек. Всего в городские лечебные учреждения поступило 4 800 доз (9600 доз на 2 этапа) вакцины. В листе ожидания на прививку – 150 человек, на прошлой неделе – 750.

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