Всего за время пандемии в городе зарегистрировано 3 333 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 апреля – «ПИК». По данным санитарной карты области от 19 апреля, Каменск находится в желтой зоне по заболеваемости ковидом. В госпитале проходят лечение 51 житель Каменска с диагнозом ковид-19. Всего за весь период пандемии выздоровели 3044 каменчанина. Снять напряженность с коронавирусной инфекцией призвана вакцинация. По состоянию на 20 апреля в Каменске привито вакциной «Спутник V»: первой дозой – 4 516, второй – 2 162 человек. Всего в городские лечебные учреждения поступило 4 800 доз (9600 доз на 2 этапа) вакцины. В листе ожидания на прививку – 150 человек, на прошлой неделе – 750.