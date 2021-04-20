В начале 2021 года количество выявленных коррупционных преступлений на территории города и Каменского района по сравнению с прошлыми годами снизилось. В 2019 году их было 19, в 2020-м — 13, за 3 месяца этого года их зарегистрировано всего 3.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 апреля — «ПИК».

— Наиболее подверженной коррупции была и остается бюджетная сфера, — отмечает каменский городской прокурор Владимир Рымашевский. — Например, в этом году в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера каменской школы-интерната, которая в целях погашения кредитных обязательств похитила 123,5 тыс. руб. На основании подготовленных ею документов при отсутствии фактической необходимости Министерством образования Ростовской области на расчетный счет школы-интерната были перечислены деньги для оплаты отпускных сотрудникам учреждения. После обналичивания денежные средства были потрачены бухгалтером на личные нужды, а в целях скрыть факт перечисления преступница подготовила фиктивный приходный кассовый ордер. По данному уголовному делу удалось полностью возместить причиненный ущерб.

Что касается нарушений антикоррупционного законодательства, то в 1 квартале 2021 года каменской городской прокуратурой было выявлено более 50 таких нарушений, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В этом году городская прокуратура внесла 22 представления, по результатам рассмотрения которых 58 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Большинство подобных нарушений касаются недостоверных либо неполных отражений сведений в декларациях о доходах.

— На протяжении последних лет проверки в этой части мы проводим систематически. Нарушения в декларациях были найдены у сотрудников администраций города и Каменского района, попадались сотрудники сельских поселений и правоохранительных органов, — отмечает каменский городской прокурор Владимир Рымашевский.

Например, в прошлом году один из сотрудников ГИБДД скрыл наличие двух лицевых счетов, открытых на имя супруги, на общую сумму свыше 10 млн рублей. Кроме того, в справке не были указаны данные о наличии у супруги четырех объектов недвижимости. Сотрудник был уволен в связи с утратой доверия.

Вот еще один прошлогодний пример. Не в полной мере были отражены сведения и в справке о доходах руководителя одного из подразделений здравоохранения Каменска. Он указал не все счета в банках и объекты недвижимости на территории города. По результатам прокурорской проверки медицинский руководитель был уволен с занимаемой должности.