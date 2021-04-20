анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 апреля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 16-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Второй на Дону красавец. Каменчанин Левон Саакян стал вице-чемпионом Кубка Дона по бодибилдингу! А наша Оля Гальницкая тоже названа серебряной фитнес-красавицей. Теперь они защитят телесную красоту Каменска на Кубке России »13
- Задержан еще один поджигатель. 20 апреля задержали последнего участника банды, которая сожгла автомобили на стоянке в Каменске. /3
- Детсад проверяет прокуратура. Родители заподозрили массовое отравление детей. /16
- Автобусов на дачи добавили. С 23 апреля автобусы по всем дачным маршрутам начнут ходить в два раза чаще. »4-5
- Команда власти пока временная. 19 апреля исполнился ровно месяц, как к своим обязанностям приступил глава администрации Владимир Шевченко. У каменчан первые впечатления от нового руководителя города положительные. /2
- Состояние матов такое, что мата не хватает. 14 апреля родители, чьи дети занимаются борьбой, побывали на личном приеме у главы администрации Владимира Шевченко и пожаловались на проблемы в спортшколе олимпийского резерва № 1. Диалог прошел дистанционно, но оказался конструктивным. /4
- Кадет Евгения едет на парад. 9 мая на Театральную площадь в Ростове выйдут около 150 музыкантов. Парад Победы откроет каменчанка Евгения Белова. /12