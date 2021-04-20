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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 апреля

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 апреля

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 апреля

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 16-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Второй на Дону красавец. Каменчанин Левон Саакян стал вице-чемпионом Кубка Дона по бодибилдингу! А наша Оля Гальницкая тоже названа серебряной фитнес-красавицей. Теперь они защитят телесную красоту Каменска на Кубке России »13
  • Задержан еще один поджигатель. 20 апреля задержали последнего участника банды, которая сожгла автомобили на стоянке в Каменске. /3
  • Детсад проверяет прокуратура. Родители заподозрили массовое отравление детей. /16
  • Автобусов на дачи добавили. С 23 апреля автобусы по всем дачным маршрутам начнут ходить в два раза чаще. »4-5
  • Команда власти пока временная. 19 апреля исполнился ровно месяц, как к своим обязанностям приступил глава администрации Владимир Шевченко. У каменчан первые впечатления от нового руководителя города положительные. /2
  • Состояние матов такое, что мата не хватает. 14 апреля родители, чьи дети занимаются борьбой, побывали на личном приеме у главы администрации Владимира Шевченко и пожаловались на проблемы в спортшколе олимпийского резерва № 1. Диалог прошел дистанционно, но оказался конструктивным. /4
  • Кадет Евгения едет на парад. 9 мая на Театральную площадь в Ростове выйдут около 150 музыкантов. Парад Победы откроет каменчанка Евгения Белова. /12

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 апреля

Автор: 20.04.2021
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