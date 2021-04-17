Работы по установке нового памятного знака в квартале имени воина-интернационалиста Игоря Ляховича планируют завершить в апреле и 2 августа – в День ВДВ – торжественно возложить здесь цветы.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 апреля – «ПИК». Инициатива создания знакового места, где можно отдать дань памяти погибшим десантникам, собраться для общения, принадлежит Ивану Груздеву и бывшим военнослужащим ВДВ Донецка.

До сих пор двадцать молодых десантников общались в созданной ими виртуальной группе, а теперь задумались о реальной общественной организации.

«Кто, кроме нас?» – подумал Иван Груздев и вместе с друзьями два года назад начал подготовку к созданию воинского мемориала.

– Сначала оформили выделенную землю с разрешения администрации города на имя одного из нашей группы, заплатить пришлось и за участок, и за план – рассказывает Иван. – Место, конечно, не случайное – почти рядом с домом, где жил погибший в Афганистане десантник Игорь Ляхович. Этот памятник и в его честь тоже. Все стройматериалы и памятник закуплены на наши личные средства. Уже потратили около 250 тыс. руб. Кто-то из группы помогает делу финансово, кто-то физически. Решили, пусть это будет для города.

Вид памятного знака тоже определяли сообща.

Сначала на этом пустыре удалили несколько деревьев, старый асфальт вывезли, подготовили основание под фундамент, забетонировали, уложили плитку, заказали в Ростове памятник. Основание было готово еще в прошлом году. Сейчас с наступлением тепла поставили и памятный знак.

Рядом с ним будут еще три флагштока для флагов России, Ростовской области и ВДВ.

По плану благоустройства прилегающей территории, разработанному администрацией, к памятному знаку от пр. Ленина должен вести тротуар со скамейками, светильниками. Но на эту красоту у десантников денег нет.

Возможно, найдутся добровольные спонсоры-помощники. Тогда территория обретет стилистически завершенный облик.

В создании памятного знака, помимо Ивана Груздева, активно участвуют Александр Лебедев, Евгений Цуканов, Аркадий Быкадоров, Денис Стрижко, Алексей Коваленко, Виктор Шляхтич, Руслан Савчук, Николай Колесников, Андрей Нетребский, Сергей Пашкин, Сергей Горелов, Сергей Коробкин.

Отдельная благодарность за финансовую помощь – Владимиру Барышеву.

Памятник станет достоянием всех горожан.