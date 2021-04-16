19 апреля с 9.00 до 17.00 будет прекращено автомобильное движение через железнодорожный переезд «1036 км ПК 7» (в районе парка Маяковского).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля — «ПИК». В это время будет проводиться ремонт железнодорожного переездного настила. Попасть с комбината в центральную часть города в это время можно будет через Южный переезд (в районе загозерна) либо в объезд через ул. Профильную и пер. Полевой в пос. Шахтерском.