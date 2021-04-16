Фото, которое опубликовал каменчанин в соцсетях, было сделано по адресу: ул. Освобождения, 85

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля – «ПИК». На фото видно, как медтранспорт пытается проехать, но ему мешает автомобиль, в котором нет ни водителя, ни пассажиров.

По информации помощника городского прокурора Дмитрия Захарова, городской прокуратурой в ходе мониторинга Сети интернет неоднократно появлялись публикации о парковке на проезжей части дороги автомобилей с нарушением правил дорожного движения. Во всех случаях по результатам принятых прокуратурой мер виновные привлекались к административной ответственности. По очередному такому факту, произошедшему утром 11 апреля, прокуратурой была организована проверка. Установлено, что жительница Каменска припарковала автомобиль Skoda на проезжей части дороги на ул. Освобождения и отправилась решать свои бытовые вопросы, при этом заблокировав проезд другому транспорту.

В связи с нарушением правил стоянки владелица автомобиля Skoda привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф 2000 руб.

— Напоминаем, остановка и стоянка транспортных средств с нарушением правил дорожного движения создает высокую опасность для других участников движения и может повлечь ДТП, не позволит своевременно прибыть по вызову сотрудникам экстренных служб, что создает угрозу жизни людей, — дополняет Дмитрий Захаров.

Была выявлена публикация о том, что 11 апреля на выезде из двора был припаркован автомобиль «Мицубиси», который и перегородил проезд машине скорой медицинской помощи.

Напомним, похожая ситуация произошла 6 апреля на ул. Ворошилова, 6А. Тогда скорая была заблокирована во дворе дома не меньше пятнадцати минут. Хозяйку автомобиля, который мешал проезду оштрафовали на 2 тыс. руб.