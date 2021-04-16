На первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов станичник Александр Ковач завоевал серебряную и бронзовую награды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля – «ПИК». В этом году соревнования, объединившее около двухсот атлетов от 40 до 85 лет из 36 регионов страны, проходило с 9 по 11 апреля в Чебоксарах. Ростовскую область Александр Ковач представлял один. Он выступал в возрастной категории 60+ и весовой категории 85+. Силач выполнил 80 подъемов гирями по 16 кг в толчке по длинному циклу и завоевал серебро первенства. За 118 подъемов с гирями по 16 кг в классическом толчке А. Ковач получил бронзу. Теперь спортсмену предстоит подтверждать чемпионский титул на Первенстве Европы в составе сборной страны.