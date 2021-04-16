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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Силач из Старой Станицы стал чемпионом первенства России

Силач из Старой Станицы стал чемпионом первенства России

спорт

Силач из Старой Станицы стал чемпионом первенства России

Силач из Старой Станицы стал чемпионом первенства России

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Опубликовано

На первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов станичник Александр Ковач завоевал серебряную и бронзовую награды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля – «ПИК». В этом году соревнования, объединившее около двухсот атлетов от 40 до 85 лет из 36 регионов страны, проходило с 9 по 11 апреля в Чебоксарах. Ростовскую область Александр Ковач представлял один. Он выступал в возрастной категории 60+ и весовой категории 85+. Силач выполнил 80 подъемов гирями по 16 кг в толчке по длинному циклу и завоевал серебро первенства. За 118 подъемов с гирями по 16 кг в классическом толчке А. Ковач получил бронзу. Теперь спортсмену предстоит подтверждать чемпионский титул на Первенстве Европы в составе сборной страны. 

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