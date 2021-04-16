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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Кто будет сажать клумбу возле заправки?

Кто будет сажать клумбу возле заправки?

ЖКХ

Кто будет сажать клумбу возле заправки?

Виктория Костовская
Опубликовано

16 апреля в Каменске на ул. Ворошилова, близ парка Победы, начались земляные работы: грейдерами сняли и увезли в неизвестном направлении слой старой глинистой почвы, а на это место завезли горы чернозема.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля — «ПИК». Каменчане заинтересовались, что здесь будут делать: построят очередной магазин или разведут клумбы?
«ПИК» побывал на месте работ 16 апреля вечером. Все расположенные в этом районе организации ничего по поводу проводимого благоустройства пояснить не смогли. Предположительно, здесь появится газон или цветник – строить капитальное здание в десяти метрах от автозаправки нельзя.
«ПИК» выясняет подробности.

Кто будет сажать клумбу возле заправки?

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Автор: 14.04.2021
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