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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дорогу к каменскому кладбищу строят заново

Дорогу к каменскому кладбищу строят заново

транспорт

Дорогу к каменскому кладбищу строят заново

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

Дорогу к каменскому кладбищу строят заново

Виктория Костовская
Опубликовано

На прошлой неделе начались работы по ремонту дороги от донецкой трассы до конца городского погоста.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля — «ПИК». Подрядчик ООО «СпецАвтоДор» срезал старый асфальт и застелил часть дороги новым. Несмотря на то что работы только начались, ездить по новой дороге в разы приятнее, чем по старой, изрытой ямами. Корреспондент «ПИКа» прокатился по ней 16 апреля. На 2,2 км дороги из каменской казны выделено 8 220 320 руб.

Дорогу к каменскому кладбищу строят заново

Также ремонт проезжей части уже начался на ул. Профильной. Подрядчик ИП Соловьева Л.И. снял фрезой все ямочные участки и некоторые из них заасфальтировал. После Профильной ремонтировать начнут улицы Лиховскую и Освобождения. Общая стоимость латания этих дорог составляет 3,7 млн руб. Завершить работы подрядчик должен к 20 мая.

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