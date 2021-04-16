На прошлой неделе начались работы по ремонту дороги от донецкой трассы до конца городского погоста.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 апреля — «ПИК». Подрядчик ООО «СпецАвтоДор» срезал старый асфальт и застелил часть дороги новым. Несмотря на то что работы только начались, ездить по новой дороге в разы приятнее, чем по старой, изрытой ямами. Корреспондент «ПИКа» прокатился по ней 16 апреля. На 2,2 км дороги из каменской казны выделено 8 220 320 руб.

Также ремонт проезжей части уже начался на ул. Профильной. Подрядчик ИП Соловьева Л.И. снял фрезой все ямочные участки и некоторые из них заасфальтировал. После Профильной ремонтировать начнут улицы Лиховскую и Освобождения. Общая стоимость латания этих дорог составляет 3,7 млн руб. Завершить работы подрядчик должен к 20 мая.