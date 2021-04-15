В декабре прошлого года в Каменском районе во время испытания охотниками тепловизионного прицела погиб человек. Стрелявшему предъявлено обвинение.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 апреля — «ПИК». Напомним, беда случилась 3 декабря около 15.00 в чистом поле в Каменском районе (локация указана на карте). Житель Таганрога и каменчанин отправились на природу, чтобы настроить дорогой охотничий девайс – тепловизионный прицел.

56-летний Андрей* из Таганрога около десяти лет назад получил лицензию на ношение и хранение охотничьего оружия. Примерно столько же он им активно пользовался. С Сергеем из Каменска мужчина познакомился в 2019 году на теме общих интересов. Каменчанин занимался продажей, ремонтом и установкой прицелов к охотничьему оружию. Как раз с просьбой настроить прицел Андрей и обратился к Сергею накануне трагедии.

Оружие, из которого случайно был застрелен каменский охотник 3 декабря 2020 года.

Мужчины отъехали подальше от города, установили стол с пристрелочным станком. На расстоянии примерно 100 м от него расположили подобие щита на ножках, к которому крепилась картонка, а к ней — простреленная гильза, в которую вставлялся нагревательный элемент. Для нагрева использовали газовую горелку.

Настроить прибор получилось не сразу: то прицел шатался, то магазин не заряжался. Когда все привели в готовность, Андрей сел за стол с установочным станком, а Сергей отправился к мишени.

Прозвучала команда «огонь!». Стрелок стал целиться, в прицеле увидел тепловое свечение, принял его за мишень и выстрелил.

«Пойди к мишени, посмотри», – крикнул Андрей. Но Сергей не отвечал – пуля попала ему в голову. Мужчина погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила смерть в результате выстрела. Следственным отделом по г. Донецку следственного управления СК РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя г. Таганрога.

— На днях каменской городской прокуратурой было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в суд, – комментирует каменский городской прокурор Владимир Рымашевский. – Жителю Таганрога предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Каменчане, хорошо знавшие погибшего, отмечают, что он был опытным охотником с большим стажем, имел государственный охотничий билет и специализированное оружие. Часто отстреливал волков и шакалов. Трагически погибшего знакомые вспоминают как доброжелательного и отзывчивого человека. Без отца осталась многодетная семья.

Меж тем сразу после трагедии в соцсетях стали появляться разные версии произошедшего. В одном из комментариев (девушка представилась сестрой погибшего) речь шла о том, что якобы убитый не поправлял мишень, а находился в машине. В Каменской городской прокуратуре опровергли эту информацию, пояснив, что погибший в момент выстрела находился между автомобилем и мишенью.

*имя изменено.