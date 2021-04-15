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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Заводской остался без главы

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власть

Заводской остался без главы

Виктория Костовская
Опубликовано

Глава сектора по местному самоуправлению мкр. Заводского Михаил Калмыков уволился по собственному желанию 5 апреля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 апреля — «ПИК». В администрации Каменска «ПИКу» пояснили, что нового главу еще не назначили, однако решение вопросов жизнеобеспечения и благоустройства микрорайона с населением почти в 10 тысяч человек не остановилось. Выполнение этих задач сейчас курирует старший инспектор сектора по местному самоуправлению Юлия Решетова.
Прием населения чиновник ведет ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в здании местной администрации: ул. Суворова, 6 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
Обратиться к Юлии Константиновне можно и по телефону: 8-903-432-57-77.

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