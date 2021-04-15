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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вернуться в Россию можно, только сдав тест на коронавирус

Тест на коронавирус у заболевших каменчан показал отрицательный результат

здоровье

Вернуться в Россию можно, только сдав тест на коронавирус

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Опубликовано

С 15 апреля все возвращающиеся в страну российские туристы должны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

МОСКВА, 15 апреля – «ПИК». Роспотребнадзор изменил правила для прибывающих из-за границы россиян. Теперь они должны в течение трех дней с момента приезда сдать тест на коронавирус, заполнить на сайте Госуслуг анкету и загрузить свой результат. 

Обязательным условием является самоизоляция по месту жительства до получения результатов теста. Новые правила начали действовать с 15 апреля и распространяются на всех вернувшихся из-за рубежа россиян, независимо от вида транспорта. Напомним, ранее тестирование было обязательным только для тех, кто прилетел в Россию на самолете.

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