С 15 апреля все возвращающиеся в страну российские туристы должны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

МОСКВА, 15 апреля – «ПИК». Роспотребнадзор изменил правила для прибывающих из-за границы россиян. Теперь они должны в течение трех дней с момента приезда сдать тест на коронавирус, заполнить на сайте Госуслуг анкету и загрузить свой результат.

Обязательным условием является самоизоляция по месту жительства до получения результатов теста. Новые правила начали действовать с 15 апреля и распространяются на всех вернувшихся из-за рубежа россиян, независимо от вида транспорта. Напомним, ранее тестирование было обязательным только для тех, кто прилетел в Россию на самолете.

