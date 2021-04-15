Первым, кому оказала поддержку новая общественная федерация бокса Каменска, стал воспитанник тренера Олега Головкова (СШОР № 2) Максим Максименцев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 апреля – «ПИК». За победу на первенстве ЮФО и получение звания кмс, члены новой федерации бокса вручили юному чемпиону Максиму Максименцеву денежное вознаграждение и памятные призы.

Общественная федерация бокса в Каменске – организация новая и при поддержке федерации бокса России была официально зарегистрирована в городе в конце марта. В числе приоритетных целей федерации – поддержка талантливых спортсменов, создание условий для их профессионального роста, популяризация, развитие и поддержка бокса в Каменске организация и проведение спортивных соревнований.

Председателем правления федерации избран генеральный директор ООО «Мак-Лоджистик» и собственник сетей трассовых комплексов «Транспарк» Расул Исаев, вторым лицом и заместителем председателя назначен депутат каменской городской думы, тренер по боксу, воспитавший не один десяток чемпионов, Армен Маргарян. В качестве учредителей выступили каменские активисты и радетели спорта: заведующий филиалом РОКА «ФЕРТО» Шамиль Далгатов, известные предприниматели Роман Сапогов, Евгений Карасев, Заурбек Зайнутдинов.

Каменская федерация бокса предлагают всем, кому не безразлична судьба детей, присоединяться и участвовать в движении по возрождению каменского спорта. Контактный телефон: +7-919-894-85-65.