Утром 15 апреля в очереди на первый рейс автобуса № 14 на 8.30 собрались 48 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 апреля — «ПИК». Прибывшие на автобусную остановку у железнодорожного вокзала дачники рассказали, что занимают очередь с семи утра — кроме этого автобуса, уехать утром на 14-е сады нечем.

Мы всегда просим водителя, чтобы он открывал только одну дверь, чтобы в автобус заходили по очереди — по-честному. Все, кто не вместился, вынуждены либо возвращаться домой, либо скидываться на такси, — посетовали садоводы.

В отделе ЖКХ администрации Каменска «ПИКу» пояснили, что дачные автобусы переведут на летнее расписание (а значит, число рейсов увеличится), но лишь к концу апреля и только после того, как дороги на сады прогрейдируют.

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