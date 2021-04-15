15 апреля глава администрации Владимир Шевченко, глава города Михаил Ухин, члены совета ветеранов, а также воспитанники каменской федерации бокса очистили от мусора и сушняка мемориал Воинской славы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 апреля — «ПИК». Инициатором этого мероприятия выступила Каменская федерация бокса. В ходе субботника спилили засохшие туи, а техника ООО «Компас 1» вывезла собранный на территории мемориала мусор.

Сотрудник краеведческого музея Тамара Самарченко рассказала юным боксерам об истории создания мемориала Воинской славы.

Мы решили совместить субботник с повышением исторической грамотности наших воспитанников, — пояснил корреспонденту «ПИКа» организатор субботника, депутат городской думы, тренер по боксу Армен Маргарян, также принявший участие в субботнике. — Очень важно, чтобы дети знали историю города, историю места, где они сегодня работали.

После субботника для для юных боксеров организовали сладкий стол.

В этот же день Владимир Шевченко принял участие в посадке елей на набережной. 18 саженцев высадили там, где ранее располагались цветочные клумбы.